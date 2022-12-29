مصرع ثلاثة اطفال ونجاة الأب والأم نتيجة حريق في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، عن إنقاذ "أب وأم وانتشال جثث ثلاثة أطفال مختنقين نتيجة حريق منزل في العاصمة بغداد.

وقالت الدفاع المدني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرقها تمكنت من إنقاذ الأب والأم حيث كانا نائمين مختنقين بعد إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي لهم، مع انتشال ثلاثة جثث لأطفالهما قضوا خنقاً داخل دار مغلف بالواح الاليكوبوند سريعة الاشتعال كثيفة الانبعاثات الغازية السامة والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة الإعلام جنوب بغداد".

وأوضح البيان، أن فرق الدفاع المدني اقتحمت في ساعات الفجر الأولى الدار المحترق بعد ورود تبليغ عن طريق هاتف 115 من الدور المجاورة للدار المحترق وباشرت حال وصولها بإجراء عمليات الإنقاذ بالتزامن مع عمليات الإخماد وتطويق النيران مع تأمين نقل المصابين الى المستشفى القريب ونقل جثث الأطفال الى الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".

وأشار البيان، إلى أن "مديرية الدفاع المدني طلبت فتح تحقيق في الحادث".

من جانبه ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الاب الذي تم انقاذه، هو ضابط برتبة عقيد منسوب لطيران الجيش العراقي.

وتشدد مديرية الدفاع المدني على المواطنين بعد ترك أجهزة التدفئة تعمل أثناء النوم مع تطبيق شروط السلامة وعدم استخدام ألواح التغليف الداخلية "الاليكوبوند" أو "السندويج" بنل سريع الاشتعال وما ينتج عن احتراقه من غازات سامه قاتلة.