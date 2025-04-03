مصرع ثلاثة اشخاص بحادث هو الثاني من نوعه جنوبي العراق (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الخميس، بمصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير شمالي محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير مروع على طريق الدير شمالي البصرة مما اسفر عن مصرع 3 أشخاص و إصابة آخر بجروح خطيرة نقل على إثرها للمستشفى.

وهذا ثاني حادث سير يقع جنوبي العراق في غضون ساعات قلائل، فقد افاد مصدر امني في وقت سابق من اليوم، بمصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث سير مروع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع، اليوم، عند مدخل الناصرية الغربي بين عجلتين اثنين، حيث أدى لمصرع 3 اشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة".