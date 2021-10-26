مصرع ثلاثة اشخاص بحادث مروع في كركوك

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور العامة يوم الثلاثاء بوفاة ثلاثة أشخاص بحادث سير مروع في مدينة كركوك.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الحادث وقع بين مركبتين الأولى نوع (BMW) أسود اللون، والمركبة الثانية نوع كيا (حمل).

وعزت المديرية في بيانها أسباب الحادث إلى السرعة الشديدة من قبل سائق المركبة الأولى نوع (BMW) مما أدى الى فقدان السيطرة على المركبة وخروجها عن المسار الصحيح واصطدامها في عمود للإنارة في الجزرة الوسطية وبعدها التوجه الى السايد الثاني المقابل وإصطدامها في المركبة الثانية التي كانت تسير في مسارها الصحيح نوع (كيا) حمل،

وأشار البيان إلى أن الحادث أدى إلى وفاة (٣) ثلاثة أشخاص (سائق المركبة الأولى وشخص معه) و(شخص في المركبة الثانية) كان يجلس بجانب السائق المصاب حالياً..