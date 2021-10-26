سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع ثلاثة اشخاص بحادث مروع في كركوك

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-26T11:19:06+0000
مصرع ثلاثة اشخاص بحادث مروع في كركوك

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور العامة يوم الثلاثاء بوفاة ثلاثة أشخاص بحادث سير مروع في مدينة كركوك.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الحادث وقع بين مركبتين الأولى نوع (BMW) أسود اللون، والمركبة الثانية نوع كيا (حمل).

وعزت المديرية في بيانها أسباب الحادث إلى السرعة الشديدة من قبل سائق المركبة الأولى نوع (BMW) مما أدى الى فقدان السيطرة على المركبة وخروجها عن المسار الصحيح واصطدامها في عمود للإنارة في الجزرة الوسطية وبعدها التوجه الى السايد الثاني المقابل وإصطدامها في المركبة الثانية التي كانت تسير في مسارها الصحيح نوع (كيا) حمل،

وأشار البيان إلى أن الحادث أدى إلى وفاة (٣) ثلاثة أشخاص (سائق المركبة الأولى وشخص معه) و(شخص في المركبة الثانية) كان يجلس بجانب السائق المصاب حالياً..

related

وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بحادث مروع في كركوك

Date: 2021-07-07 07:10:44
وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بحادث مروع في كركوك

منح اجازة اجبارية لموظفي دوائر بكركوك بعد تسجيل حالة وفاة بكورونا

Date: 2020-03-25 00:53:10
منح اجازة اجبارية لموظفي دوائر بكركوك بعد تسجيل حالة وفاة بكورونا

الضباب يتسبب بتسعة حوادث سير وانحرافات على طريق بين محافظتين

Date: 2019-12-04 19:26:32
الضباب يتسبب بتسعة حوادث سير وانحرافات على طريق بين محافظتين

لدغة عقرب تودي بحياة طفلة بعمر 6 اعوام في كركوك

Date: 2020-05-18 18:57:16
لدغة عقرب تودي بحياة طفلة بعمر 6 اعوام في كركوك

مصرع طفلين وامرأة من أُسرة واحدة بحادث على طريق بغداد - كركوك

Date: 2020-12-31 06:46:25
مصرع طفلين وامرأة من أُسرة واحدة بحادث على طريق بغداد - كركوك

مصرع وإصابة 7 مدنيين على طريق الموت بين ديالى وكركوك

Date: 2021-09-27 06:27:37
مصرع وإصابة 7 مدنيين على طريق الموت بين ديالى وكركوك

مصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سير في كركوك

Date: 2019-09-30 22:46:36
مصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سير في كركوك

الموت يغيب مخرجاً تلفزيونياً في كركوك

Date: 2021-05-02 11:16:45
الموت يغيب مخرجاً تلفزيونياً في كركوك