مصرع امرأتين ورجلين وإصابة آخرين بحادثي سير في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الخميس، بمصرع امرأتين ورجل بحادث سير مروع جنوب شرق العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن امرأتين ورجل لقوا مصرعهم، اليوم، بينما أصيب ثلاثة آخرين إثر اصطدام عنيف بين سيارتين في تقاطع المدائن ضمن منطقة حي الوحدة جنوب شرقي بغداد.

وأشار المصدر، إلى نقل المصابين لمستشفى قريب، وجثث الضحايا الى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق بالحادث.

وفي منطقة جميلة ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، لقي عامل دليفري (تولد 1997) مصرعه، نتيجة تعرضه لحادث اصطدام ودهس من قبل عجلة مدنية.

وبحسب مصدر أمني، فقد تم القبض على صاحب العجلة وفق إجراء اصولي.