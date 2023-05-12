مصرع امرأتين بحادث دهس "غير متعمد" في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى بمصرع امرأتين بحادث دهس في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "امرأتين لقيتا مصرعهما خلال عبورهما طريق الخالص-بعقوبة في منطقة (كصب) في اطراف قضاء الخالص (15 كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف ان "جثتي الضحيتين نقلتا الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديالى بين الحين والاخر حوادث دهس غير متعمدة جراء الاهمال وعدم الانتباه خلفت الكثير من الضحايا.