مصرع وإصابة 15 شخصاً بحوادث سير متفرقة في بغداد ونينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم السبت، بمصرع شخص وإصابة تسعة آخرين جراء حوادث سير مرورية متفرقة في عموم المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن امرأة توفيت إثر حادث سير في حي سومر جنوب شرقي الموصل، فيما أُصيب تسعة أشخاص بجروح متفاوتة في حوادث أخرى.

وأوضح أن ثلاثة مصابين سُجلوا بحادث مروري في حي البكر، وثلاثة آخرين في حي الغفران، فضلاً عن حادث سير آخر على طريق سنجار – تلعفر، مبيناً أن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة الملابسات.

وفي بغداد، لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 3 آخرين نتيجة حادث سير انحراف عجلة عن مسارها واصطدامها بكتل كونكريتية نتيجة السرعة وعدم السيطرة عليها.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "الحادث تسبب بدهس الأشخاص الخمسة ومن بينهم شخص معاق، لافتاً إلى أن الحادث وقع ضمن حدود قضاء أبو غريب.