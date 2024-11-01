مصرع امرأة وإصابة 9 آخرين بحادثيّ سير في ديالى وإدارة گرميان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، بمصرع امرأة وإصابة اثنين آخرين بحادث سير على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك، فيما أصيب خمسة أشخاص بحادث سير في إدارة گرميان، كما أصيب سائقان بحادث ثالث على الطريق الرئيسي بين حلبجة والسليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أستاذاً جامعياً من أهالي كربلاء كان في طريقه إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان وبحصبته والدته ووالده، وانقلبت به السيارة بالقرب من سيطرة (مدرع) على طريق بغداد-كركوك في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، ما أسفر عن مصرع الأم وإصابة والده بجروح خطرة فيما كانت هو إصابته طفيفة".

"تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي السياق، قالت مديرية مرور إدارة گرميان في اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن حادثاً وقع عند مرور سيارة من نوع "نيسان نيفارا" باتجاه قضاء دربنديخان، حيث فقد السائق السيطرة على السيارة بالقرب من قرية "لواوان"، مما أدى إلى اصطدامها بحاجز خرساني مثبت على الطريق.

وأضافت أن كل من السائق وأربعة ركاب آخرين تعرضوا لإصابات متفاوتة نُقلوا على إثرها إلى مستشفى "شهيد ملا أحمد" في ناحية باونور بمنطقة كلار، حيث يخضعون للعلاج.

وبينت الشرطة أن فرق المرور سارعت إلى موقع الحادث وبدأت التحقيقات لكشف ملابساته وتحديد أسباب فقدان السيطرة على المركبة.

إلى ذلك، ذكرت مديرية مرور محافظة حلبجة في إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن سائقين أصابا باصطدام سيارتيهما على الطريق الرئيسي بين حلبجة والسليمانية، وذلك أثناء شراء الرمان من حلبجة خلال مهرجان الرمان، مبينة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويُعد مهرجان الرمان في حلبجة من الفعاليات المحلية السنوية التي تحظى بشعبية كبيرة، حيث يجذب الزوار من مختلف المناطق لشراء الرمان الذي تشتهر به المدينة.