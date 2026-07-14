مصرع امرأة وإصابة 3 إثر اصطدام قطار بـ"ستوتة" في بابل (تحديث)

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بوقوع حادث سير مروع إثر اصطدام قطار بعربة من نوع "ستوتة" عند أحد معابر السكك الحديدية في قضاء الهاشمية بقرية المزيدية، جنوبي محافظة بابل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع عند معبر سكة القطار في منطقة السبيل، على الطريق المعبد الجديد الرابط بين المدحتية والحلة".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى مصرع امرأة وإصابة اثنين من أطفالها، فضلاً عن السائق، فيما سارعت فرق الإسعاف إلى نقل المصابين، وفتحت الجهات المختصة تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث".