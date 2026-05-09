مصرع امرأة وإصابة آخرين بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بوفاة امرأة وإصابة عدد من الأشخاص بحروق متفاوتة الخطورة، إثر حادث حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المنازل في قضاء الكرمة شرقي محافظة الأنبار.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "حادث انفجار أسطوانة غاز وقع داخل منزل في منطقة الكرمة، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع أسفر عن إصابة عدد من أفراد الأسرة بحروق بليغة".

وأضاف أن "المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى الفلوجة ومستشفى الرمادي لتلقي العلاج اللازم"، مبيناً أن "إحدى المصابات، وهي امرأة تُدعى (أم محمد)، فارقت الحياة متأثرة بإصابتها نتيجة شدة الحروق".

وأشار المصدر، إلى أن "صاحب المنزل الشيخ ستار عباس الجميلي يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لإصابات خطيرة"، لافتاً إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً بالحادث للوقوف على أسبابه وملابساته".