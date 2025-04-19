مصرع امرأة ومدرس بحادثي سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمصرع وإصابة 3 اشخاص بحادثي سير جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "حادثي سير وقعا في قضاء سوق الشيوخ جنوبي ذي قار، وأديا لمصرع شخصين اثنين احدهما امرأة والآخر مدرس مادة تربية إسلامية في وزارة التربية، فيما اصيب الشخص الثالث بجروح بليغة".

وأضاف المصدر، أن "القوات الامنية طوقت مكاني الحادثين ونقلت الجثتين للطب العدلي والمصاب لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".