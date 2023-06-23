مصرع امرأة واصابة زوجها بحادث سير بين ديالى وكوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الجمعة، بمصرع امرأة وإصابة زوجها بحادث سير على طريق خانقين - كلار .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان امرأة لقيت مصرعها واصيب زوجها بجروح بليغة جراء انقلاب مركبة تقلهم نوع فورد أمريكي على طريق خانقين - كلار قرب قرية ميخاس في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

واضاف، ان المصاب نقل إلى مستشفى خانقين لتلقي العلاج، مشيرا الى ان الزوجين من سكان حي (اركوازي) في خانقين.

ويعد طريق خانقين كلار مصائد موت للمارة بسبب تضرره وتلكؤ اعماره وتطويره منذ سنوات عدة.