بمحافظتين.. مصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين بحادثين احدهما ناجم عن حريق

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الجمعة، بمصرع واصابة ثلاثة أشخاص باندلاع حريق داخل منزل في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة تبلغ من العمر ما يقارب 68 عاما بينما أُصيب اثنان آخران بينهما رجل كبير بالسن نتيجة حادث حريق اندلع داخل منزلهم ضمن ناحية خور الزبير بالبصرة، مضيفا أن الحادث نتيجة تماس كهربائي.

وفي حادث آخر، أشار مصدر في الشرطة المحلية، إلى مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة حادث سير ناجم عن اصطدام عجلتين بسبب السرعة وعدم الانتباه ضمن تقاطع الزعفرانية جنوب شرقي بغداد.

وأضاف المصدر أنه، تم نقل الجثة الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.