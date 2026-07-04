مصرع امرأة إثر سقوطها من مبنى سكني في مجمع بسماية.. والأمن يفتح تحقيقاً

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن امرأة لقيت حتفها إثر سقوطها من الطابق الرابع لإحدى البنايات السكنية في مجمع "بسماية" بالعاصمة بغداد.

ورجّح المصدر، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن تكون الحادثة حالة "انتحار"، مشيراً إلى أن فرق الإسعاف نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، في حين وصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً موسعاً للكشف عن ملابساته ودوافعه.