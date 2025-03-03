مصرع امرأة وإصابة 4 أشخاص بحادث سير في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، مساء اليوم الاثنين، بمصرع امرأة وإصابة أربعة آخرين، بحادث سير مروع بين عجلتين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع مساء اليوم، بين عجلتين إحداهما حمل والثانية صالون، على طريق عام في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين".

ولفت المصدر إلى أن "الحادث أسفر عن مصرع امرأة وإصابة أربعة أشخاص آخرين"، مبيناً أن "القوات الأمنية سارعت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى وجثة المرأة إلى الطب العدلي".