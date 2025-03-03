مصرع امرأة وإصابة 4 أشخاص بحادث سير في صلاح الدين

مصرع امرأة وإصابة 4 أشخاص بحادث سير في صلاح الدين
2025-03-03T20:00:51+00:00
شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، مساء اليوم الاثنين، بمصرع امرأة وإصابة أربعة آخرين، بحادث سير مروع بين عجلتين في المحافظة.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع مساء اليوم، بين عجلتين إحداهما حمل والثانية صالون، على طريق عام في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين".
ولفت المصدر إلى أن "الحادث أسفر عن مصرع امرأة وإصابة أربعة أشخاص آخرين"، مبيناً أن "القوات الأمنية سارعت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى وجثة المرأة إلى الطب العدلي".