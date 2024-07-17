مصرع امرأة وإصابة 15 آخرين بينهم رضيعة بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الأربعاء، بأن امرأة لقيت حتفها فيما أصيب 15 آخرون بينهم رضيعة، بحادث سير مروع غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع على الطريق 17 باتجاه المزارع في قضاء الزبير غربي البصرة، إذ تصادمت دراجة نارية نوع (ستوتة) ومركبتين، ما أسفر عن مصرع وإصابة 16 شخصاً، بينهم طفلة بعمر عامين إصابتها خطرة".

وأشار إلى أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وإخلاء المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وبين المصدر أن "سبب الحادث هو السرعة الفائقة والاجتياز الخاطئ"، مضيفاً أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث".