مصرع الناشط "العتابي" واصابة "جيفارا" بجروح بليغة في حادث جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بتعرض ناشطين مدنيين اثنين الى حادث سير جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير وقع على طريق الديوانية السريع مما اسفر عن مصرع الناشط "حسام العتابي" و إصابة الناشط "عبود جيفارا بجروح خطيرة.

وأضاف أن الحادث وقع إثناء عودتهما إلى البصرة.

وعرف الناشطان في محافظة البصرة أيام تظاهرات تشرين و كان لهما دور كبير في التحشيد للاحتجاجات، ومناهضة القوى السياسية في العراق، و تعرضا في مرات عدة للاعتقالات والمطاردة من قبل السلطات الامنية.