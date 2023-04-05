مصرع استاذة جامعية بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمصرع أستاذة جامعية نتيجة حادث سير في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن رئيسة قسم تقنيات التحليلات الطبية في جامعة الامام الصادق الدكتورة وفاء رحيم توفيت نتيجة حادث سير انقلاب العجلة على طريق السريع شمال محافظة ميسان في ساعة متقدمة من ليل امس .

من جانبه قال رئيس جامعة الإمام جعفر الصادق/ فرع ميسان في بيان نعي ورد الى وكالة شفق نيوز، "بمزيد من الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة الدكتورة وفاء علي رحيم رئيسة قسم تقنيات التحليلات الطبية في الجامعة أثر حادث سير مؤسف شمال محافظة ميسان ".