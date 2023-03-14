مصرع اثنين من منتسبي الداخلية العراقية بحادث دهس في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمصرع اثنين من منتسبي الداخلية العراقية بحادث تصادم عجلات أدى الى دهسهما في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، تصادم عجلات مدنية وقع، مساء اليوم، أعلى جسر محمد القاسم باتجاه منطقة النهضة وسط بغداد، أدى إلى دهس اثنين من منتسبي الشرطة أثناء اداءهما الواجب الأمني في المكان، ما أدى الى وفاتهما بالحال".

وبين المصدر، أن قوة أمنية حضرت الى منطقة الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته، مشيرا الى نقل جثماني الضحيتين إلى الطب العدلي.