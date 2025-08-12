تسبب بمصرع نجلي نائب.. ارتفاع حصيلة حادث طريق كربلاء إلى 23 إصابة (فيديو)

شفق نيوز- الديوانية

ارتفعت حصيلة، حادث السير على طريق الديوانية – عفك، يوم الثلاثاء، إلى 23 إصابة، و5 وفيات بينهم اثنين من أبناء رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي.

وقال مصدر في دائرة صحة الديوانية، لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة الحادث ارتفعت إلى 23 إصابة، مع 5 وفيات سجلت في بداية الحادث".

وبين أن "سبب الحادث، هو انفجار إطار عجلة ما أدى إلى اصطدامها بحافلة نوع (كوستر)".

وكان مصدرا أفاد قبل قليل، بأن اثنين من أبناء رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، يوم الثلاثاء، مصرعهما بحادث سير مروع في طريق كربلاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اثنين من أبناء عليوي، لقيا مصرعهما بحادث سير، وهما عبدالله وعز الدين، إثر انقلاب العجلة في منطقة عفك في الطريق الرابط بين الديوانية وكربلاء، خلال ذهابهما لتأدية مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين".

وأضاف أن "الحادث اسفر عن 5 وفيات، و17 إصابة"، مبينا أن "عليوي كان برفقة أولاده عند وقوع الحادث".