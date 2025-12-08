مصدر يوضح حقيقة مرض السيستاني

شفق نيوز - بغداد / النجف

صرّح مصدر مطلع، يوم الأثنين، بأن المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني قد أُصيب بمرض الإنفلونزا خلال الأيام الماضية الأمر الذي ادى الى تعليق زيارته داخل منزله في مدينة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المرجع السيستاني قد تماثل للشفاء من المرض وهو الآن يتمتع بصحة جيدة، مبينا أن مكتب المرجعية يدرس اعادة فتح الباب للمحبين للسلام والتبرك بالسيستاني خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وأشار الى عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن اصابة المرجع بمرض خطير او غير ذلك، داعياً العراقيين الى عدم تصديق الشائعات ومروجي الاخبار المفبركة.

وقبل أيام قلائل تقرر تعليق الزيارة للسيستاني داخل منزله في النجف، في حين قرر نجله الأكبر محمد رضا السيستاني، وتلميذه الشيخ باقر الإيرواني إيقاف الدروس الحوزوية بشكل مؤقت مما أثارت هذه الخطوات التساؤلات والتكهنات حول الحالة الصحية للمرجع.