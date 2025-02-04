الداخلية تنفي إغلاق ساحة التحرير ببغداد تحسباً لاحتجاجات على قرار المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ أفاد مصدر في وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، بعدم صحة الأخبار المتداولة عن غلق ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت اخبارا عن غلق ساحة التحرير تحسبا من تظاهرات احتجاجا على إيقاف تنفيذ قانون العفو العام".

وأضاف أن "الخبر غير صحيح، وجميع الطرق الى الساحة سالكة، كما لم يتم غلقها".

وكانت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) أصدرت اليوم، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات.

وأثار القرار لغطا كبيرا لدى القوى السنية، التي تهجمت على المحكمة، فضلا عن دعوتها لتظاهرات حاشدة ضدها، فيما عطلت محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، الدوام الرسمي، احتجاجا على القرار.