مصدر يكشف ملابسات تهديد ممرضين بالإضراب في ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في نقابة التمريض بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، عن ملابسات إصدار بيان من قبل بعض الممرضين يدعو للإضراب والتمرد على إدارة صحة المحافظة، مؤكدا أن الفريق الذي أصدر البيان يحاول الاستمرار بابتزاز الدولة.

وطالب بعض الممرضين في بيان أصدروه يوم أمس وورد لوكالة شفق نيوز، بإقالة مدير عام دائرة صحة ذي قار، وفتح تحقيق في قضية سرقة مواد من قبل مجموعة قليلة من المستشفى 72، والعمل بكتاب رئاسة الوزراء الذي ينص على تخصيص قطع لمنتسبي العزل (كمكرمة)، وتخصيص دار للتمريض والمهن الصحية بصورة رسمية.

وهددوا في بيانهم انه ما لم تتم الموافقة على مطالبهم فعلى مدير صحة ذي قار الموافقة على طلبات نقلهم جميعاً، مشيرين الى انهم لم يعودوا قادرين على العمل في هكذا ظروف، على حد قولهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قرار المطالب من قبل هؤلاء الممرضين كان بسبب قيام مدير عام صحة ذي قار، صدام الطويل، باخراج 20 ممرضا من دور العزل في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز المحافظة، كونهم يكلفون الدولة شهريا 18 مليون دينار كوجبات غذائية على مدار اليوم، وبلا حاجة فعلية لتواجدهم في الدور، كون دوامهم في الوقت الحالي ثلاثة ايام تعطيل ويوم واحد دوام خفر".

وبين أن "هؤلاء الممرضين يقطنون هذه البيوت رغم ان بعضهم من اهالي الناصرية وقد تم اسكانهم في هذه البيوت خلال فترة العزل، اثناء ما كانت الدولة بحالة طوارئ شاملة، ومعلنة لحظر التجوال بشكل كلي".

واشار المصدر الى أن "هؤلاء الممرضين أساؤوا استخدام هذه البيوت الممنوحة لهم، وأن بعضهم يخرج مساءً للعمل في الصيدليات وممارسة العاب الرياضية في قاعات بناء الاجسام، فضلا عن آخرين استخدموا هذه البيوت لقضايا غير أخلاقية".

واضاف أن "مدير عام صحة ذي قار اتخذ هذا الاجراء بهدف تقليل هدر المبالغ المالية لهذه الفئة التي تصل سنويا إلى أكثر من 210 ملايين دينار كأجور طعام"، مؤكدا أن "هدف الدائرة من هذا القرار توفير الأموال اللازمة لابواب صرف أخرى أكثر أهمية داخل الدائرة".

واوضح المصدر، أن "مدير عام صحة ذي قار اتخذ قراراً بالموافقة على نقل هؤلاء الممرضين إلى أماكن أخرى بناءً على طلبهم".

بدوره، قال مدير عام صحة ذي قار، صدام الطويل لشفق نيوز، إن "القرار اتخذ بحق هؤلاء الممرضين وهو الأكثر صوابا، كونهم غير مشمولين بأمر السكن، حيث أن دوامهم كل ثلاثة أيام يقابلها دوام يوما واحد، اي ان علاقتهم بالمشفى تنتهي ايام عطلتهم ولا حاجة لصرف الأموال عليهم"، مبينا أن "إدارة المشفى مسؤولة عن الممرض فقط أثناء تواجده بالخفارة فقط".

واضاف، أن "هذا الأمر شهد تدخل من قبل هيئة النزاهة والامن الوطني"، لافتا إلى أن "القوانين تمنع هكذا أمور، كونها تعتبر هدرا في المال العام".