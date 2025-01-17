مصدر يكشف لشفق نيوز تفاصيل الاعتداء على كوادر طبية في مستشفى تكريت

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في المستشفى التعليمي في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، عن تفاصيل ما جرى من اعتداء من قبل مرافقين لاحدى المرضى الراقدين في المستشفى، فيما أكد أن المعتدين تم القبض عليهم وهم رهن الاحتجاز والتحقيق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مريضاً ومعه مرافقين دخلوا الى المستشفى لغرض العلاج وقام مرافقي المريض بالحديث مع الطبيبة الخافرة بصورة غير لائقة ومتحاملة وكأنهم جاءوا الى المستشفى لغرض الاعتداء على الطاقم الطبي حيث تحدثت معهم الطبيبة لغرض إعداد ورقة المراجعة للمريض إلا أن مرافقي المريض هاجموا على الطبيبة وعندها تدخل زميلها الطبيب وطلب من المرافقين الحديث بأسلوب لائق إلا إنهم قاموا بالاعتداء على الطبيب ضربا".

وتابع أن "الحادثة تعتبر خرق قانوني وإداري ضد الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على الطبيبة والطبيب وبعد هذا الاعتداء تحركت قوة أمنية وخلال فترة قصيرة تم اعتقال المعتدين على الفريق الطبي الذي كان في المستشفى".

وأضاف المصدر؛ أن "المعتدين لن يتم التنازل عن الشكوى ضدهم لأنهم اعتدوا على موظفين حكوميين أثناء أداء الواجب وتكرار حالات الاعتداء على الأطباء يجب أن يتوقف ويجب انزال اقصى العقوبات بحق أي واحد يعتدي على الأطباء".

وكان مصدر طبي في محافظة صلاح الدين، قد أفاد في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، بتعرض كوادر طبية إلى اعتداء من قبل مراجعين بسبب خلاف بينهم.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مجموعة من المراجعين قاموا بالاعتداء على الطواقم الطبية أثناء تواجدهم في عملهم في مستشفى تكريت التعليمي حيث هاجم احد الأشخاص أحد الكوادر الطبية وقام بضربه مع آخرين وتسبب عنه إصابة اثنين منهم".

وأضاف المصدر أن "خلافاً ومشادة جرت من قبل المراجعين وعلى أثرها هاجموا على العاملين في المستشفى واشبعوهم ضربا".

وتابع المصدر أن "قوة من الشرطة حضرت الى موقع الحادث وفتحت تحقيقا بالحادثة لغرض اعتقال الاشخاص الذين اعتدوا على الطواقم الطبية".