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مصدر يكشف عن عدد الأطفال المصابين بفيروس كورونا في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-09T11:27:17+0000
مصدر يكشف عن عدد الأطفال المصابين بفيروس كورونا في ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، اليوم الأحد، عن أعداد المصابين بفيروس كورونا من فئة الأطفال خلال العامين (الماضي والحالي)، فيما أكد ان مختبرات الدائرة لا تستطيع تشخيص المصاب بالسلالة الهندية في الوقت إلا بطريقة واحدة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "دائرة صحة ذي قار سجلت إصابة

1131 طفلا بفيروس كورونا في عامي 2020 و2021"، لافتا إلى أن "هذا العدد توزع بين عام 2020 بواقع (369) إصابة، وعام 2021 بواقع (762) إصابة".

وأشار إلى أن "90% من إصابات الأطفال بكورونا اكتسبت الشفاء التام".

وتابع المصدر، أن "ذي قار بل العراق لا يمكنه تحديد المصاب بفيروس كورونا (السلالة الهندية) في الوقت الحالي، الا بطريقة واحدة وهي قدوم الشخص من الهند"، لافتا إلى أن "هناك سلالتين غير الهندية، وهن البرازيلية والجنوب أفريقية، لا تستطيع مختبرات العراق تشخيصها في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن "هناك العديد من المواطنين القادمين من الهند تم الحجر عليهم وعلى عوائلهم للاشتباه بإصابتهم بالسلالة الهندية".

ونوه المصدر، إلى أن"فيروس كورونا المتحور الهندي في حال إصابة الشخص به، يمهله فقط من 6 إلى 10 ساعات، ونسبة الاوكسجين تكون تحت الـ40% وفي حال تجاوز هذه الفترة، فإن الشخص قادر على مقاومتها يكون".

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