مصدر يكشف عن ضغوط تمارسها أمانة مجلس الوزراء لاستقالة محافظ ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، عن ضغوطات تمارسها جهات في الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستقالة المحافظ احمد الخفاجي.

وفي وقت سابق اليوم، نفى الخفاجي، تقديم استقالته من منصبه، مؤكدا انه سيبقى في منصب ادارة المحافظة، رغم الضغوط اليومية التي يتعرض لها، بحسب مقربين منه.

وقال الخفاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لم أقدم اي استقالة وما زلت امارس مهامي محافظاً لذي قار وما يسرب مجرد شائعات"، داعيا ابناء المحافظة الى "الهدوء والحفاظ على الاستقرار".

مصدر مطلع، اوضح تفاصيل قضية اعفاء الخفاجي من منصب ادارة محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "هناك قوة كبيرة داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت خلال الساعات الماضية من الخفاجي تقديم استقالته من منصبه في إدارة محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "المحافظ رفض طلبها واصر على الاستمرار بالمنصب".

وبين ان "الخفاجي ابلغ الذين طالبوه بتقديم الاستقالة بتقديم دليل له على انه اخل بإدارة المحافظة من اجل الرضوخ لمطلبهم"، مطالبا إياهم بـ"إقالته من منصبه لانه لن يقدم استقالته".

ولفت المصدر، إلى ان "الخفاجي اتهم الذين طالبوه بتقديم استقالته من منصبه بشراء ذمم بعض المتظاهرين التشرينيين، لغرض تشويه الثورة والسيطرة على سدة الحكم في ذي قار".

وعن مصير ادارة المحافظة فيما لو تمت اقالة الخفاجي من منصبه دون سابق إنذار، اجاب المصدر "ستكون ادارتها حينها بالوكالة ولن يكون هناك محافظ بالاصالة في الفترة القريبة"، مؤكدا ان "قادة تشرين واصحاب القرار فيها اكدوا ان اقالة الخفاجي بمفرده لن تتم الا اذا تم التضحية بجميع من يديرون المحافظة في الوقت الحالي".