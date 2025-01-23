مصدر يكشف عن أسباب "سماع" الانفجارات في خانقين العراقية: له علاقة بإيران

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، يوم الخميس، عن تفاصيل دوي الانفجارات التي سمعت في أرجاء المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دوي الانفجارات التي سمع صداها بشكل قوي في مناطق مدينة خانقين، هي خارج حدود المدينة وتحديدا داخل الحدود الإيرانية المحاذية لخانقين".

وأضاف أن "المعلومات المتوفرة تشير إلى أن دوي الانفجارات ناتج مناورات عسكرية داخل الحدود الإيرانية، تنتهي في يوم 30 من هذا الشهر، وفقا للتأكيدات الإيرانية".