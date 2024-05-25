مصدر يكشف تفاصيل حريق "خان وقيصرية قيردار" بكركوك: لا معتقلين والقضية قيد التحقيق

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم السبت، عن تفاصيل حريق "خان وقيصرية قيردار" في كركوك، مؤكداً عدم اعتقال أي مشتبه به في القضية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الأنباء التي تحدثت عن اعتقال المتورطين بحريق خان قير دار غير دقيقة"، موضحاً أن "الجهات التحقيقية في جنائية وزارة الداخلية جمعت الأدلة من موقع الحادث وجمعت الكاميرات والذاكرة الخاصة بكاميرات المراقبة لغرض تحليل ومطابقة الأدلة للوصول الى النتائج النهائية للحريق".

واضاف المصدر، أن "الجهات التحقيقية اعتقلت خمسة من الحرس الذين يشرفون على حماية وحرس الخان والقيصرية وحققت معهم وأفرجت عنهم بكفالة ".

وتابع أن "نتائج التحقيقات لم تعلن بعد ولم تتوصل اللجان الامنية الى المتورطين لأن التحقيقات مستمرة وتحليل الأدلة وتطابقها وتحليل المضبوطات في موقع الجريمة ومراجعة كاميرات المراقبة سيحدد ما إذا كان الحريق معد بفعل فاعل او انه وقع لأسباب اخرى".

وكان النائب أرشد الصالحي اعلن في وقت سابق التوصل إلى خيوط مهمة لكشف المتورطين في حريق سوق كركوك الكبير.

وكشف رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب أرشد الصالحي، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية تمكنت من التوصل إلى «خيوط مهمة» لكشف العناصر التي أضرمت النار في خان قيردار بسوق الكبير وسط كركوك.

وأكد الصالحي أنه منذ الساعات الأولى لوقوع الحادث، تم عقد سلسلة من اللقاءات الهامة، وتقديم مذكرة رسمية موقعة من أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك من مختلف المكونات، وطلبنا من رئيس الوزراء التسريع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض أصحاب المحلات التي تضررت جراء الحريق المفتعل.

ودعا رئيس الكتلة التركمانية، الكتل السياسية المتنفذة بعدم التدخل في مسار تحقيق الحادث، داعياً إلى تضافر الجهود لمنع مخططات تهدف إلى زعزعة أمن كركوك عبر استهداف مصالح وممتلكات المواطنين وحياتهم اليومية.