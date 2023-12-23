مصدر يكشف العدد الحقيقي لأموال متسولة بغداد: الرقم المتداول غير صحيح

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم السبت، عن العدد الحقيقي للأموال التي عثر عليها لدى متسولة توفيت بإحدى مستشفيات العاصمة بغداد امس الجمعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المبلغ الذي عثر عليه بحوزة المتسولة المتوفية هو 45 مليون دينار عراقي مع مخشلات ذهبية تقدر بخمسة ملايين"، موضحا ان "الحديث عن العثور على 500 مليون ومليار غير صحيح".

وأفاد مصدر أمني، امس الجمعة، بوفاة امرأة "متسولة" تسكن العشوائيات ضمن منطقة الحرية ، مشيراً الى العثور بداخل المكان الذي تسكن فيه على أكياس تقدر ب 4 الى 7 أكياس صغيرة وكبيرة بداخلها مبالغ مالية كبيرة لم يقدر ثمنها".

ولفت المصدر إلى أن "ابن المرأة يعمل ضابطاً برتبة عميد في احد مؤسسات الدولة الامنية".