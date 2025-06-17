مصدران: لا إخلاء لسفارة العراق في ايران ولا يوجد مواطنون عالقون بسوريا

شفق نيوز/ نفى مصدر في الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة بشأن إغلاق مبنى سفارة البلاد في العاصمة الايرانية طهران جراء تصاعد الهجمات الاسرائيلية، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام عربية.

ونقلت قناة "العربية" الفضائية الممولة من السعودية عن المصدر الحكومي قوله، ليس هناك عمليات إخلاء في السفارة العراقية، مضيفا أن "هناك مغادرة طوعية لبعض العاملين لسفارتنا في طهران".

وفي السياق قال القائم بأعمال السفارة العراقية في سوريا ياسين شريف الحجيمي في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد عراقيون عالقون في دمشق".

وأضاف أن، الخطوط الجوية العراقية باشرت بتسيير رحلات الى البصرة لاعادة العراقيين المتواجدين في بيروت بعد التنسيق بين وزارة الخارجية العراقية مع السلطات القبرصية لمرور الرحلات على أجوائها.

وتابع الحجيمي الرحلة الاولى غادرت فجر اليوم من بيروت متجهة الى البصرة وستكون هنالك رحلة ثانية عصر اليوم.

يشار إلى أن السلطات العراقية بدأت يوم الجمعة الماضي بغلق الأجواء العراقية على خلفية الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.