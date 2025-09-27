مصدر: نتائج الدور الثاني للسادس إعدادي ستعلن خلال 24 ساعة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر في وزارة التربية، يوم السبت، بان نتائج الدور الثاني للسادس إعدادي، ستعلن خلال 24 ساعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الدائمة للامتحانات في وزارة التربية، انتهت من عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية للصف السادس الإعدادي بالفرعي العلمي والأدبي، للدور الثاني".

وأضاف أن "اللجنة دخلت بمرحلة التدقيق ونقل النتائج للطلاب، وسيتم اعلانها خلال 24 ساعة القادمة".

يشار إلى أن إعلان نتائج الامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي بفروعه (العلمي والأدبي) للعام الدراسي 2024–2025، أثار صدمة لدى العديد من الطلبة، ممن اعتبروا أن النتائج لا تعكس جهودهم أو طموحاتهم، في حين أكدت وزارة التربية أن نسب النجاح تُعد "مرضية" وضمن المتوقع.

وجاء في إعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي، الاثنين 21 تموز/يوليو الماضي، أن عدد الطلبة الحاصلين على معدل 100٪ في الفرع العلمي 171 طالباً للدور الأول، وهو ما يدل على أن العدد ارتفع مقارنة بالعام الماضي 2024 الذي سجل 76 طالباً، بحسب بيانات وزارة التربية.

إلا أنه يبقى أقل بكثير من عام 2023 الذي شهد أكثر من 3 آلاف طالب حصلوا على معدل 100%، وفق البيانات الرسمية.