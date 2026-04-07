مصدر أمني: لا قرار بنقل الطائرات العراقية خارج البلاد

شفق نيوز- بغداد

نفى مصدر أمني، يوم الثلاثاء، نقل الطائرات المدنية العراقية إلى خارج البلاد، مؤكداً أن جميع الطائرات ما تزال داخل مطار بغداد ولا يوجد أي قرار بتحريكها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع الطائرات العراقية ولاسيما طائرات الخطوط الجوية العراقية موجودة في مطار بغداد، ولا يوجد أي قرار بالنقل أو التحريك".

وكان مسؤولون عراقيون فضلا عن مصادر أمنية قد تحدثت في وقت سابق بأن الحكومة قررت نقل طائرات الخطوط الجوية العراقية خارج البلاد حفاظاً عليها من الاستهداف.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه سلطة الطيران المدني العراقي تمديد إغلاق الأجواء أمام جميع الطائرات، ابتداءً من 2 آذار 2026، كإجراء مؤقت واحترازي استناداً إلى التقييم الأمني والتوترات الإقليمية، مع إعادة التقييم وفق المستجدات.