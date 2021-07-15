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مصدر أمني: إحباط عملية إحراق مستشفى الفرات في النجف (تحديث)

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-15T12:04:17+0000
مصدر أمني: إحباط عملية إحراق مستشفى الفرات في النجف (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الخميس، بأن قوة أمنية احبطت عملية إحراق مستشفى الفرات بقضاء الكوفة جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قوة أمنية احبطت عملية إحراق مستشفى الفرات الأوسط التعليمي بقضاء الكوفة جنوبي النجف"، مبينا أن " الأجهزة اعتقلت الجاني وهو طفل من منطقة الشيشان (تجاوزات)".

وأضاف المصدر، أن "حدثاً كان بحوزته كيس أسود اللون بداخله أعواد الكبريت (عود ثقاب)، حيث اعترف أنه تم إرساله من قبل أحد الأشخاص لغرض احراقها داخل المشفى".

وبين المصدر، أن "الحدث تم نقله لمركز شرطة مسلم ابن عقيل لغرض إكمال إجراءات التحقيق معه".

بدورها أكدت دائرة صحة النجف في بيان ورد لشفق نيوز، إلقاء القبض على فتى بعمر 15 عاماً وهو يحاول إشعال النار  في إحدى اللافتات الكبيرة داخل مستشفى الفرات الأوسط في الكوفة من قبل منتسبي المستشفى، وضبطوا بحوزته بعض وسائل إشعال النار.

وبينت انه "عند سؤاله عما أراد بذلك أفاد بأن أحدهم قد كلفه بالمهمة"، مشيرة الى تسليم الفتى الى الجهات الأمنية وهو الآن رهن التحقيق.

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