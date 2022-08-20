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ستة أشخاص محاصرون بالانهيار الترابي للمزار الديني في كربلاء

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-20T14:52:31+0000
ستة أشخاص محاصرون بالانهيار الترابي للمزار الديني في كربلاء

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء، يوم السبت، أن عددا من الأشخاص محاصرون تحت ركام الانهيار الترابي الذي حصل في المزار الديني الذي يُعرف بـ"قطارة الإمام علي".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن ستة أشخاص قد حوصروا تحت أنقاض الانهيار"، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة لانتشالهم.

وتابع المصدر؛ أن المحتجزين تحت الانقاض تسمع اصواتهم لغاية الآن وهم طفلان وامرأتان واثنين من العمال، لافتا الى ان فرق الانقاذ تمكنت من ايصال الاوكسجين لهم وعمليات الحفر مستمرة في محاولة للوصول اليهم.

وفي غضون ذلك؛ افاد مصدر في الدفاع المدني بأن اللواء كاظم سلمان بوهان، وجه بتنفيذ خطة الإسناد المتبادل ويزج بفرق إنقاذ إضافية ساندة من محافظة بابل والديوانية والمثنى ويدفع بمعدات الإنقاذ الثقيل لإخراج المحتجزين من انهيار قنطرة الإمام علي عليه السلام في كربلاء.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني بكربلاء، في وقت سابق من يوم السبت، بانهيار تل ترابي في منطقة "مقدسة" بالمحافظة، مرجحاً أن أشخاصاً محاصرين تحت التراب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تلا ترابيا في منطقة قطارة الإمام علي، حدث فيه انهيار ومن المرجح أن أشخاصاً محاصرين تحت التراب".

وأشار إلى أن "4 فرق من الدفاع المدني توجهت إلى مكان الحادث"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فيما أكد المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "20 فرقة إنقاذ من بغداد والنجف وكربلاء وبابل، وبإشراف مدير عام الدفاع المدني، تم إرسالها إلى كربلاء للمشاركة في عمليات الحفر والبحث ضمن منطقة قطارة الامام علي".

من جهتها؛ أرسلت فرقة العباس جهدها الهندسي لاسناد فرق الانقاذ في حادث القطارة.

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