مصدر كشف الآليات.. تحرك في تكريت لعودة سكان "العوجة"

شفق نيوز- كركوك

شدد شيوخ ووجهاء مدينة تكريت، يوم الاثنين، على ضرورة الإسراع بتنفيذ التوجيهات الحكومية لإعادة سكان قرية "العوجة"، فيما بين مصدر آليات عودة سكان القرية من الجانب الأمني.

وقال الشيخ محمود التكريتي، لوكالة شفق نيوز، على هامش، مؤتمر لعدد من شيوخ ووجهاء المدينة: "نتمنى أن يتحول هذا قرار إعادة سكان قرية العوجة، إلى واقع ملموس بأسرع وقت ممكن".

وأضاف "أبناء العوجة يعانون منذ سنوات من حرمانهم من العودة إلى بيوتهم، والآن جاء الوقت لإنهاء هذه المعاناة وإعادة الحياة إلى القرية".

وتابع أن "عدد المطلوبين للقوات الأمنية من أهالي العوجة لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهذا لا يبرر استمرار حرمان آلاف العائلات من العودة إلى منازلهم، ونتطلع إلى أن يكون هناك تعاون كامل من جميع الجهات المعنية لإنجاح عملية العودة".

وأكد المتحدثون في المؤتمر أن العودة "ستسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، وإنهاء واحدة من أبرز ملفات النزوح في المحافظة"، داعين جميع الأطراف السياسية والأمنية إلى "دعم القرار وعدم وضع العراقيل أمام تنفيذه".

بدوره، أفاد مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، أن "آليات عودة سكان العوجة ستتم وفق خطة منظمة تشمل تأمين المداخل والطرقات، وإجراء عمليات مسح أمني للتأكد من خلو المنازل من الألغام والعبوات الناسفة، إلى جانب التنسيق مع القوات الأمنية المحلية لتأمين القرية أثناء عملية العودة".

يذكر أن قرية العوجة تعد مسقط رأس الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وشهدت عقب سقوط النظام عام 2003 أحداثاً أمنية وسياسية متعاقبة، فيما بقي ملف عودة سكانها مثار جدل لسنوات طويلة.

وقبل أيام، أصدر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قرارا يقضي بإعادة سكان القرية النازحين لها، وشكل لجنة برئاسة هيئة الحشد الشعبي، وبمشاركة 9 جهات رسمية، ستتولى مهمة إعادة سكان العوجة إلى منازلهم.