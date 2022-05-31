مصدر في التربية: لم يتم تسريب اسئلة مادة الانكليزي

شفق نيوز/ نفى مصدر في وزارة التربية العراقية، يوم الأربعاء، ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسريب مادة الانكليزي للامتحانات النهائية لصف الثالث المتوسط.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه بخصوص تسريب اسئلة الثالث متوسط فجر اليوم فالكلام غير دقيق.

وأوضح أنه تم سحب النسخة وتدقيقها تبين انها من اسئلة الامتحان التمهيدي، مستدركا القول لكن هناك تغييراً فقط في تاريخ الامتحان والدور بطريقة (الفوتوشوب).

وكانت وزارة التربية، قد أعلنت أول أمس الأحد عن انطلاق امتحانات طلبة الثالث المتوسط "الدور الأول" في محافظات العراق بمشاركة نحو 501644 طالب وطالبة.