مصدر طبي في ذي قار: كورونا الجديدة وصلت المحافظة

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الاثنين، بأن المحافظة سجلت أعراض لفيروس كورونا شبيهة بالنسخة البريطانية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن " الفريق الطبي المختص داخل صحة ذي قار بمتابعة إجراءات فيروس كورونا سجل أعراض الفيروس الجديد (النوع البريطاني) لدى العديد من المواطنين المصابين بـ(الكوفيد)".

وبين المصدر، أن "المحافظة لا تملك الأجهزة اللازمة للكشف عن الفيروس"، محذراً من تفشيه بين المواطنين غير الملتزمين بالإجراءات الصحية.

وتابع المصدر، أن "الإسهال المصاحب للحرارة العالية والأعياء الشديد، إشارة مهمة على وجود النوع الجديد من الفيروس لدى المصاب".