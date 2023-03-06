مصدر حكومي يكشف عن 8 مزايا لجواز السَّفر الألكترونيّ "الجيل الثالث"

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي يوم الاثنين، عن مزايا يتمتع بها جواز السفر الإلكتروني "الجيل الثالث".

و افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق من يوم الاثنين، نافذة الجواز الإلكتروني، وتابع خطوات وآليات الإصدار بجميع تفاصيلها، كما أشرف على إصدار أول نسخة جواز إلكتروني في العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الجواز الإلكترونيّ صنع بأعلى المواصفات المُعتمدة عالمياً غير القابلة للتلاعب والتزوير.

واضاف أنه تم اعتماد البطاقة الوطنيّة حصراً لإصدار الجواز الإلكترونيّ وعدم الحاجة للمُستمسكات الورقيّة (الاستنساخات) والصورة الشخصيّة.

وأشار إلى أن مجمل الوقت المطلوب من المواطن داخل مكتب إصدار الجوازات والطباعة والاستلام لا يتجاوز الـ(30) دقيقة، لافتا إلى أنه يمكن للمواطن التقديم على الجواز عبر التطبيق الإلكترونيّ للهواتف الذكيّة.

ونوه إلى توفير خدمة (توصيل الجواز الإلكترونيّ إلى المنزل) للمواطنين الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة.

وأكد أن هذا الجواز مُعرَّفٌ في منظمة الطيران المدنيّ (الايكاو) المسؤولة عن اعتماد وتصنيف وثائق السفر، ويمكن لحامليه المرور عبر البوابات الإلكترونيّة في المطارات دون الوقوف في طوابير الجوازات بعد اليوم، مشيرا إلى أنه يسهّل الحصول على سمات الدخول لدول العالم لإمكانية التحقُّق من موثوقيته الأمنيّة والفنيّة.