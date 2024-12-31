مصدر: تأخر صرف رواتب المتقاعدين في العراق

شفق نيوز/ رجح مصدر في وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، بتاخر صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني/يناير في العام 2025.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إنه من "المرجح تأخر اطلاق رواتب المتقاعدين لكلا من المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني تزامنا مع عطلة رأس السنة الميلادية، وعدم تمويل المبالغ اللازمة بسبب نقص السيولة المالية".

واضاف انه من "المتوقع ان يتم توزيع الرواتب الى ما بعد العطلة".

وكانت وزارة المالية، قد نفت يوم الأحد 29 من شهر كانون الاول الجاري، المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم "اعتذارها عن صرف رواتب موظفي الدولة لهذا الشهر بسبب نقص في السيولة"، مشيرة إلى انها "غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة".

وتقوم دائرة التقاعد العامة بتوزيع رواتب المتقاعدين بداية كل شهر.