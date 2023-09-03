مصدر: تأجيل صرف رواتب المتقاعدين إلى إشعار آخر

شفق نيوز/ أفاد مصدر في وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، بتأجيل الوزارة تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري إلى أشعار آخر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين من قبل وزارة المالية تأخر (حتى وقت كتابة الخبر) مما يؤجل صرفها الى اشعار اخر.

هذا ولم يشر المصدر إلى أسباب تأخير صرف الرواتب.

وكان مصدر في الوزارة قد كشف يوم الخميس الماضي عن تأجيل دفع رواتب المتقاعدين إلى الأسبوع الجاري.

وتقوم وزارة المالية العراقية بتسليم رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين في بداية كل شهر.