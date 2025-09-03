مصدر: تأجيل صرف رواتب المتقاعدين العراقيين لشهر أيلول

شفق نيوز - بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بتأجيل صرف رواتب المتقاعدين الى اشعار اخر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه تم تأجيل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكرين لشهر ايلول/سبتمبر الجاري الى اشعار اخر لم يتم الاعلان عنه بسبب قلة السيولة المالية، متوقعا أن يتم توزيعها مع بداية الأسبوع المقبل.

واضاف انه، كان من الاجدر على وزارة المالية أن تقترض من المصارف الحكومية لسد رواتب المتقاعدين الذين هم بحاجة كبيرة لها بدلا من منح قروض بما يسمى (مبادرة).

كما أشار المصدر إلى أن، هيئة التقاعد العامة كانت قد أعلنت قبل أربعة أيام بيانا حول استكمال إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول إلا أنه لم يتم التمويل لغاية الان، لافتا الى انه المتقاعدين لديهم ما يعرف بالصندوق التقاعدي ومن المفترض ألّا تؤثر عليه قلة السيولة المالية.

وكان مصرف الرافدين قد أعلن خلال الأسبوع الجاري، تمويل الدفعة الثامنة من قروض ريادة ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي التي تبلغ من 20 الى 100 مليون دينار.