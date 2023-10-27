مصدر: استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار النجف الدولي خلال الساعات المقبلة

شفق نيوز/ رجّح مصدر محلي، يوم الجمعة، بأن يتم استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار النجف الدولي خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التوقف الذي حدث فيه جراء أعمال الصيانة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن توقف الحركة الملاحية حصلت بسبب (حفرة) في احد مدارج هبوط واقلاع الطائرات.

وأضاف أن المطار يتكون من مدرجين اثنين لهبوط وإقلاع الطائرات، مشيرا إلى أن الضغوط المحلية والخارجية حولت الاغلاق من لأشعار اخر إلى افتتاحه في الساعات المقبلة.

وكانت إدارة مطار النجف الدولي قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، إغلاق المطار أمام المسافرين، حتى إشعار آخر.

وقال مدير إعلام المطار، حسين حلبوص، لوكالة شفق نيوز، إن "مطار النجف تجرى له الآن أعمال صيانة (طارئة) في مدرج إقلاع وهبوط الطائرات، وستستأنف الرحلات الجوية، بعد إكمال الصيانة".

من جهتها أوضحت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان اليوم، بأن المطار مغلق خلال هذه الفترة وذلك بسبب حصول تكسرات في بداية المدرج منطقة (10) مسافة 300 متر.

وأضاف البيان أن تلك التكسرات تسببت بنزول التربة اسفل المدرج، مما تطلب قيام الجهات الفنية بإجراء صيانة طارئة في مدرج إقلاع وهبوط الطائرات.