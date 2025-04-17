مصارف حكومية عراقية تعلق منح القروض والسلف المالية

شفق نيوز/ صرح مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأن بعض المصارف الحكومية ومنها الرافدين علّقت منح القروض والسلف المالية للمواطنين.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز ان "بعض المصارف الحكومية ولاسيما مصرف الرافدين توقفت عن منح القروض والسلف لغاية الآن على الرغم من مرور 5 أشهر من السنة المالية الحالية، فيما أطلق البعض الآخر القروض والسلف، ولكن بشكل محدود جدا".

واضاف ان "السبب الرئيسي وراء عدم ممارسة المصارف لدورها الائتماني، ومنها منح القروض والسلف يرجع الى قلة التخصيصات المالية".

كما واشار المصدر الى ان "كثير من المواطنين طالبوا البرلمان واللجنة المالية والحكومة التدخل لإطلاق القروض والسلف وقروض البناء وشراء المنازل".

وكان كل من مصرفي الرافدين والرشيد يمنحنان قروضا وسلفا مالية للموظفين والمواطنين لمختلف المجالات، كالبناء وشراء القطع الاراضي، وشراء السيارات، وغيرها بفائدة معينة ولمدة تحدد مسبقا.