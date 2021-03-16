مصادمات بين قوات الشغب ومتظاهري النجف وقطع طريق رئيسي في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة النجف، يوم الثلاثاء، بانطلاق تظاهرات أمام مبنى الحكومة المحلية، فيما قام متظاهرون في محافظة ذي قار، بقطع طريق رئيسي للضغط على الحكومة المحلية لإقالة قائممقام ومديراً لدائرة بلدية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن التظاهرات تطالب باقالة المحافظ.

وأضاف أن قوات مكافحة الشغب تمكنت من تفريق التظاهرات، فيما انسحب المتظاهرون نحو ساحة ثورة العشرين.

وأشار إلى حدوث مصادمات بين قوات الشغب والمتظاهرين أثناء محاولة القوات الأمنية تفريقهم، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين.

وعلى صعيد متصل، قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عشرات المتظاهرين من أهالي قضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار، قطعوا الطريق العام الذي يربط القضاء بمركز المحافظة، وذلك بحرق الاطارات، للمطالبة بإقالة وتغيير قائممقام الغراف ومدير الدائرة البلدية.