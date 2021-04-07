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مصادرة 100 الف علبة دواء غير صالح للاستهلاك في السليمانية

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-07T14:21:09+0000
مصادرة 100 الف علبة دواء غير صالح للاستهلاك في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت لجنة رقابة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن مصادرة 100 الف علبة دواء بعضها مهربة وأخرى غير مطابقة للمواصفات الطبية.

وقال عضو اللجنة وممثل دائرة صحة السليمانية الدكتور برست نقشبندي، لوكالة شفق نيوز، إنه "بالتعاون مع اللجان الامنية في قائممقامية مدينة السليمانية، ولجنة مراقبة الاسواق، تمت مصادرة الأدوية خلال الأشهر الأربعة الماضية".

وبين أنه "تم تفتيش 280 صيدلية ومذخرا ومخزناً بالاضافة الى الرقابة في السيطرات, وأسفرت عن تغريم 120 منها وغلق 45 وتنبيه 15 من اصحابها فيما أحيل اثنين إلى القضاء".

وبشأن تراجع حجم الكمية المصادرة عن السابق، أوضح نقشبندي ان "العدد اقل من السنة السابقة لكون السليمانية فيها 38 لجنة مراقبة تضم 270 شخصاً من رجال الامن والصحة والقانونيين يعملون على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين, والقوانين التي تتخذها اللجان جيدة للغاية وصارمة ايضا فحياة المواطن اهم من كل الاعتبارات".

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