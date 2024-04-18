مصادرة آلاف القناني.. مداهمة مخزنين للمشروبات الكحولية في الكرادة

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك العراقية، يوم الخميس، ضبط نحو 18 ألف كارتون مشروبات كحولية في مخزنين ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية مشتركة ونوعية قام بها قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى، تمت مداهمة مخزنين يحتويان على مشروبات كحولية مختلفة الأنواع".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن ضبط (13756) كارتون من المشروبات الكحولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق قانون الكمارك النافذ رقم 23 لسنة 1984".