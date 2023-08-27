مصابون من الزوار الايرانيين بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، بتسجيل حادث سير مروع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، تسبب باصابة أشخاص عدة بينهم أجانب الجنسية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز ان "حادث سير وقع على الطريق العام في قضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة بين عجلتين (صالون وركاب ستاركس)، ما أسفر عن اصابة 11 شخصاً بجروح بعضها بليغة".

وأوضح أن "بين المصابين 7 أشخاص من الجنسية الإيرانية جاؤوا لأداء الزيارة الاربعينية"، مبينا أنه "تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وفي ذي قار أيضأً، قال المصدر، إن "مجهولين قاموا بإطلاق صاروخ قاذفة ار بي جي على منزل سكني بقضاء گرمة بني سعيد جنوبي المحافظة"، مبينا أن الصاروخ سقط داخل ديوانية المنزل، وتسبب بأضرار مادية جسيمة، دون تسجيل اي اصابة بشرية".