مصابون بتصادم عجلة عسكرية مع مدنية قرب طوزخورماتو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، بإصابة عسكريين ومدنيين بحادث سير على طريق "بغداد - كركوك" قرب قضاء طوز خورماتو شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح بينهم عناصر امنية بحادث اصطدام عجلة عسكرية مع أخرى مدنية على طريق طوز خورماتو – كركوك قرب قرية (مهاوش).

وأضاف المصدر أن المصابين تم نقلهم الى مستشفى الطوز لتلقي العلاجات اللازمة، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وتشهد عدة محافظات حوادث سير مستمرة بسبب إهمال قواعد السلامة المرورية وسوء منظومة الطرق.