مصابان جراء احتراق ناقلة نفط وسط بابل (فيديوهات)

شفق نيوز - بابل

افاد مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة بابل، يوم الجمعة، باصابة شخصين بجروح جراء انقلاب واحتراق ناقلة للنفط في مدينة الحلة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الحادث وقع وسط مدينة الحلة وتحديدا في شارع 60 قرب "كنتاكي هاوس".

في غضون ذلك ذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العديد من سكان المدينة تجمهروا قرب الحادث وقد طلبت منها فرق الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني الى الابتعاد للحفاظ على سلامتهم وعدم اعاقة عملها.

من جهتها اكدت الحكومة المحلية في محافظة بابل في بيان، أن صهريجا حكوميا محملا بمادة النفط الخام انقلب على شارع 60 مقابل مدينة حمورابي السياحية في مدينة الحلة ، ما أدى إلى اندلاع حريق التهم عجلة مدنية كانت في محيط الحادث ، دون تسجيل أي إصابات بشرية .

وأوضح البيان، أن الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح ، فيما باشرت فرق الدفاع المدني فوراً بعمليات الإخماد وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مواقع أخرى .