مشياً على الأقدام لأكثر من 40 يوماً.. زوار إيرانيون يصلون ذي قار متوجهين لكربلاء (صور)

شفق نيوز - ذي قار/ النجف/ كربلاء

واصل زائرون إيرانيون مسيرهم سيراً على الأقدام عبر قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار جنوبي العراق، متوجهين نحو النجف ومن ثم كربلاء لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين، وسط استنفار خدمي للمواكب الحسينية المنتشرة على طول الطريق.

وينتمي الزائرون إلى موكب "أنصار الحسين" القادم من مدينة مشهد الإيرانية، وكانوا قد دخلوا الأراضي العراقية عبر منفذ الشلامجة الحدودي، مواصلين رحلتهم الميدانية التي تجاوزت 40 يوماً من السير المتواصل.

من جهته، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، في تصريح عبر تسجيل صوتي، أن الخطة الأمنية لزيارة الأربعين بدأت عملياً من محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، والمناطق النائية المحيطة بها باتجاه مدينة كربلاء.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على "عاشوراء"، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي مع أهل بيته وأصحابه في "واقعة الطف" عام 61 للهجرة (الموافق 680 ميلادية).