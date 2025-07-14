مشهد يتكرر.. حرارة الشمس تحرق سيارة أخرى في كركوك

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بكركوك، يوم الاثنين، باندلاع حريق داخل سيارة حديثة في منطقة حزيران وسط المدينة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث بعد تلقي بلاغ باندلاع النيران في إحدى المركبات الحديثة المتوقفة في منطقة حزيران جنوبي كركوك"، مبينًا أن "الحريق تسبب باحتراق السيارة بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد يكون السبب الرئيس في اندلاع النيران، خصوصًا مع بلوغ الحرارة مستويات قياسية خلال الأيام الماضية".

وأكد أن "مديرية الدفاع المدني تجدد دعوتها إلى المواطنين لاتخاذ تدابير السلامة اللازمة خلال موجات الحر، ومنها عدم ترك السيارات في أماكن مكشوفة تحت الشمس المباشرة لفترات طويلة، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المركبات".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة كركوك، باندلاع حريق داخل الورشة المركزية التابعة لبلدية المحافظة.

ويوم السبت الماضي، احترقت ثلاث سيارات في كركوك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، في حوادث متفرقة شهدها مركز المحافظة ومحيطها.